Spanska uppgifter: Laporte frustrerad över uteblivna flytten

Aymeric Laporte såg av allt att döma ut att vara på väg hem till Athletic Club.

Någon övergång dit hann dock aldrig bli av – då Al-Nassr inte skickade in mittbackens papper i tid.

Nu visar spanjoren ilska över den saudiska klubbens hantering av situationen, enligt Diario AS.

Foto: Alamy

Han spelade i klubben mellan 2010 och 2018 – och såg ut att återvända hem till Bilbao.

Då talar vi om Aymeric Laporte och övergången från saudiska Al-Nassr till Athletic Club.

Den sades vara så gott som klar när det återstod timmar av det internationella transferfönstret, men hann aldrig bli av. Detta då mittbackens papper skickades in för sent till Fifa från den saudiska klubben, samt att TMS (Transfer Matching System) var stängt.

Nu uppges Laporte vara ilsken på Al-Nassr och hanteringen av situationen, enligt Diario AS. Detta då han inte fick lämna klubben under sommaren.

Däremot gör Athletic Club fortsatt allt de kan för att se mittbacken i Bilbao-klubbens tröja igen, enligt uppgifterna.



