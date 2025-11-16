LISTA: Spelarna som kan lämna damallsvenskan

Damallsvenskan 2025 är slut.

Det innebär att flera spelare kan lämna sina klubbar.

Här är 10 namn som kan lämna efter säsongen.

Foto: Bildbyrån

Damallsvenskan har gått i mål och BK Häcken kan titulera sig som svenska mästare. Det innebär att det snart är dags för ett vinterfönster där många av damallsvenskans talanger och stjärnor kan lämna.

Här är tio spelare som kan lämna sina klubbar under vintern.

Foto: Bildbyrån

Hammarby:

Smilla Holmberg

Hammarbys högerback, Smilla Holmberg har haft en succésäsong både i damallsvenskan och i landslaget. Nu ryktas hon bort och enligt uppgifter är Arsenal nära att köpa 19-åringen. Ett stort tapp för Hammarby men samtidigt rätt tid för högerbacken att ta nya steg i sin karriär.

Moa Edrud

Målvakten Moa Edrud har varit i Hammarby sedan 2023. I år har hon fått en del speltid på grund av skador både på våren och hösten. Nu sitter Edrud på utgående kontrakt och frågan är om hon stannar i klubben i hennes hjärta eller om hon tar steget till en ny klubb där hon kan få förtroende och få vara förstamålvakt. För 25-åringen lockar nog speltid och därmed en ny klubb.

Emilie Joramo

Hammarbys mittfältslås Emilie Joramo jobbar mycket i det tysta på mittfältet. Hon står ofta för riktigt hårt jobb och har i år stått för många nollor bak och en hel del mål och assist framåt. Joramo har visat en hel del fotbollsgodis under säsongen och hennes kontrakt går uti sommar kan Hammarby vara villiga att sälja norskan för att få en slant.

Julie Blakstad

Julie Blakstad har under året blivit omskolad till vänsterback. Blakstad står noterad för 15 mål som back och sitter på utgående kontrakt. Hammarby kommer nog få svårt att behålla Julie Blakstad.

Foto: Bildbyrån

Norrköping:

Wilma Leidhammar

Norrköpings kapten Wilma Leidhammar har gjort en bra säsong. Hon har varit en bidragande faktor till Pekings succéhöst och många drar nog i Wilma Leidhammar. Hennes spelstil är mogen för nya äventyr.

Djurgården:

Olivia Ulenius

Djurgårdens 18-åriga talang Olivia Ulenius har gjort en succésäsong. Hon har gjorde en hel del snygga mål och varit en stark lagdel i Djurgården. Hennes spelstil och vilja kan passa i många länder och det finns sannerligen klubbar som redan nu vill säkra upp talangen och utveckla henne vidare.

Foto: Bildbyrån

Häcken:

Hanna Wijk

Hanna Wijk har ryktats till flertalet klubbar i Women’s super League. Hon har varit en bringade faktor till Häckens guld och har redan gjort debut i damlandslaget. Ryktet säger England och det tror jag hade passat henne utmärkt. Dessutom sitter hon på utgående kontrakt.

Jennifer Falk

Häckens målvakt Jennifer Falk har återigen gjort en otrolig säsong. Hon har såklart varit en bidragande faktor till guldet och nu sitter Falk på utgående kontrakt. För Falks del är det lite nu eller aldrig om man ska hinna prova ett utlandsäventyr, vilket hon har varit öppen med att hon vill.

Felicia Schröder

Skyttedrottningen och damallsvenskans bästa spelare, Felicia Schröder. Hon är bara 18 år och ryktet säger att Schröder vill stanna i Häcken fram till sommaren och ta studenten. Men kommer det ett bud från en storklubb så kan det nog bli svårt både för Häcken och Schröder att tacka nej.

Alice Bergström

Alice Bergström får inte den uppmärksamheten hon förtjänar. Hon har i år spelat på ett flertalet positioner och visat flexibilitet. Redan förra säsongen var flera klubbar intresserade av Bergström men efter hennes säsong i år blir det nog svårt för Häcken att behålla henne.