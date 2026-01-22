Tim Erlandsson testas av IF Elfsborg

IF Elfsborg är i behov av att förstärka på målvaktsposten.

Nu tränar Tim Erlandsson med Boråsklubben.

– Han ska med oss ner till Spanien och så får vi utvärdera situationen, säger Oscar Hiljemark till BT.

Foto: Bildbyrån

IF Elfsborg har nyligen sålt Simon Eriksson till Racing Santander för stora pengar. Samtidigt har Melker Uppenberg sålts till Östersunds FK.

Boråsklubben är således på jakt efter en ny målvakt och Borås Tidning rapporterar nu att Tim Erlandsson, som ämnat Halmstads BK, tränar med klubben. Han kommer att följa med klubben på deras träningsläger.

– Han ska med oss ner till Spanien och så får vi utvärdera situationen efter det, säger Elfsborgs manager Oscar Hiljemark till tidningen.

Målvakten själv uttalar sig också.

– Vi får ta det nästan dag för dag nu. Jag gjorde första träningen precis och fick känna på miljön. Sedan åker vi till Spanien imorgon för lägret och en diskussion får väl tas efter det, tänker jag. Men just nu försöker jag bara vara här och nu och fokusera på att göra så bra jag kan och visa vem jag är, säger Erlandsson