Uppgifter: Bajens nyförvärv presenteras i morgon
Hammarby är mycket nära att presentera ett nyförvärv.
Detta i form av högeryttern Oliver Jordan Hagen.
Enligt Sportbladet kommer han att genomgå läkarundersökning i morgon.
Hammarby är mycket nära att ut förstärka sin trupp med en ny högerytter. Montader Madjed har ryktats till andra klubbar och kan komma att lämna Sverige i sommar samtidigt som Oscar Johansson Schellhas ryktas vara nära en övergång till Gais.
Så sent som i förrgår rapporterade Sportbladet att Hammarby hade vunnit dragkampen om 19-årige Oliver Jordan Hagen från Odds BK.
I dag kommer samma källa med en uppdatering i processen. De skriver att alla parter har kommit överens om villkoren för en övergång och att ytterspringaren kommer att genomgå läkarundersökning samt presenteras under torsdagen.
Under sina två år i Odds BK har Oliver Jordan Hagen spelat 40 matcher i vilka han har gjort sju mål och tio målgivande passningar.
