Uppgifter: Djurgården värvar nigeriansk talang

Djurgården har gjort klart med talangen Goodness Osigwe, 18.

Det rapporter Fotbollskanalen.

Djurgårdens sportchef Jean Balawo. Foto: Bildbyrån

Djurgården jagar toppen av damallsvenskan och inför den 18:e omgången befinner sig ”Blåränderna” på en fjärdeplats, tre poäng bakom Häcken på tredjeplatsen.

Samtidigt har Dif tappat ett antal spelare under sommaren. Duon Ebba Hed och forwarden Tove Almqvist har sålts till engelska Nottingham Forest, medan Pauline Rubin (tidigare Hammarlund) ska bli mamma och kommer att missa resten av säsongen.

Nu värvar sportchefen Jean Balawo ungt. Enligt Fotbollskanalen har Djurgården gjort klart med den 18-åriga talangen Goodness Osigwe från Nigeria. Spelaren kommer närmast från nigerianska Edo Queens FC.

Enligt sajten betyder värvningen dock att Djurgårdens utlänningskvot är fylld, vilket innebär att utländska spelare kommer att behöva lämnas utanför matchtruppen.