Uppgifter: Duo pekas ut som alternativ för Real Madrid

Real Madrid vill plocka in en mittfältare i januarifönstret.

Adam Wharton och Kees Smit uppges båda vara alternativ för storklubben.

Detta rapporterar spanska Fichajes.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Real Madrid inledde säsongen fantastiskt men de senaste veckorna har det hackat lite och efter poängtappet mot Girona så tappade man serieledningen till FC Barcelona.

Inför det stundande januarifönstret verkar det därför tydligt att Real Madrid kommer att agera och Xabi Alonso uppges vara mån om att få in en mittfältare. Två alternativ pekas nu ut för storklubben.

Det första alternativet uppges vara Crystal Palace-stjärnan Adam Wharton.

Mittfältaren som imponerat stort i Londonklubben uppges redan dra till sig en hel del intresse från toppklubbar i Premier League och enligt Fichajes är han tillgänglig för omkring 90 miljoner euro, vilket motsvarar runt 985 miljoner kronor.

Storklubbens andra alternativ uppges vara AZ Alkmaars unge mittfältare Kees Smit.

Den 19-årige nederländaren har stått för en fin säsongsinledningen och även han ryktas vara aktuell för Premier League-klubbar. Prislappen på honom sägs vara 30 miljoner euro, det vill säga runt 328 miljoner kronor.