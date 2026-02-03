Uppgifter: Efter flyttryktena – Erabi kan bli kvar i Genk

Jusef Erabi har gjorts aktuell för en flytt från Genk.

Nu kan han trots allt bli kvar i den belgiska klubben.

Det rapporterar bland annat Het Laatse Nieuws.

Foto: Alamy

Sedan flytten från Hammarby till Genk under sommaren har Jusef Erabi, 22, brottats med speltiden och sagts vara tillgänglig för ett lån i januari.

Tidigare har den förre Bajen-anfallaren kopplats ihop med både Rapid Wien och Utrecht – och förra veckan gjordes han aktuell för ett utlån till NAC Breda.

Nu kan dock en potentiell flytt från Genk stoppas för svensken, då klubben kan tänkas sälja en annan anfallare.

Han heter Hyeon-Gyu Oh och rapporteras vara nära en transfer till Besiktas. Skulle en övergång bli verklighet för Sydkoreanen innebär det att Erabi blir kvar i Genk, enligt uppgifter från Het Balang van Limburg.

Sedan Erabi flyttade till Genk har han gjort elva matcher i högstaligan, Jupiler Pro League, där dt har blivit ett mål.