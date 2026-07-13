Lucas Bergvall är på väg att lämna Tottenham Hotspur.

Enligt uppgifter har Nottingham Forest inlett förhandlingar om en övergång.

Lucas Bergvall. Foto: Alamy

Tidigare i somras kom uppgifterna om att den svenska mittfältaren Lucas Bergvall har meddelat Premier League-klubben Tottenham Hotspur att han vill lämna i sommarens transferfönster. 20-åringen har fått knapert med speltid under Spurs nya tränare Roberto De Zerbi och uppges vilja söka sig till en klubb där han kan få en mer ordinarie roll.

Sedan dess har mängder av klubbar nämnts om Bervall, men nu kan en övergång vara nära att bli av.

Enligt journalisten Gary Ward har PL-konkurrenten Nottingham Forest inlett förhandlingar med Spurs om en transfer. Enligt tidigare uppgifter kräver Tottenham omkring 45 miljoner euro (motsvarande 570 miljoner kronor) för att släppa guldklimpen. London-klubben sägs vara redo att sälja Bergvall om den prislappen möts.

Tottenham reportedly open talks with Nottingham Forest for Lucas Bergvall.



Lucas had expressed his wish to leave the club this summer to pursue regular first-team football.



The club and Roberto De Zerbi have also reportedly told the Swedish international about his long-term… pic.twitter.com/Ujta2ledfx — Gary Ward (@GaryRWard) July 13, 2026