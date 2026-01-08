Uppgifter: Galatasaray har lagt bud på Rüdiger

Antonio Rüdiger kan komma att lämna Real Madrid.

Detta då Galatasaray uppges ha lagt ett bud på mittbacken.

Det uppger turkiska Fotomaç.

Foto: Bildbyrån

Den tyska mittbacken Antonio Rüdiger sitter på ett utgående kontrakt med Real Madrid och det är fortfarande osäkert om parterna kommer enas om en förlängning. Sky Sports rapporterade i slutet av november att ”Los Blancos” är öppna för att förlänga avtalet med stjärnan, men sedan dess har inget officiellt presenterats.

Därefter har 32-åringen rapporterats vara förlorad för Real Madrid. Enligt spanska AS, som i sin tur hänvisade till den turkiska tidningen Fanatik, vill Galatasaray värva Rüdiger redan i januari. Mittbacken sades då vara högst upp på den turkiska klubbens lista över potentiella nyförvärv och tränaren Okan Buruks ska vara en stor beundrare av Rüdiger.

Nu skriver turkiska Fotomaç att storklubben har lagt ett bud på Rüdiger och att de är ”väldigt” intresserade av en värvning. Däremot ska tysken själv vilja stanna i ”Los Blancos” då hans ledarskap uppskattas av ledningen. Hur stort Galatasarays bud är framgår inte av uppgifterna.

Antonio Rüdiger står totalt sett noterad för spel i 164 matcher med den spanska storklubben.