Uppgifter: Manchester United vill värva från Barcelona

Manchester United vill värva från FC Barcelona i sommar.

Spelaren som den engelska storklubben är ute efter är Marc Casado.

Foto: Bildbyrån

Casemiro lämnar Manchester United efter den här säsongen, det blev officiellt nyligen.

Således är den engelska storklubben på jakt efter en ersättare i sommar och nu kommer uppgifter om att man identifierat vem man vill plocka in.

Spanska Fichajes rapporterar nu att Manchester United vill ersätta Casemiro med Barcelona-mittfältaren Marc Casado.

Casado har fått sparsamt med speltid i Barcelona och utlovas regelbunden speltid i Manchester United skulle det kunna öppna för en flytt enligt uppgifterna.

22-åringen har kontrakt med FC Barcelona fram till sommaren 2028.

Utöver Casado så har Crystal Palaces Adam Wharton, Brightons Carlos Baleba och Nottingham Forests Elliot Anderson nämnts som tänkbare ersättare till Casemiro.