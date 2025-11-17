Uppgifter: Max Mölder är Östers huvudspår

Östers IF är på jakt efter en nu huvudtränare.

Då ser Max Mölder ut att ta över Växjö-laget.

Det uppger Smålandsposten.

Foto: Bildbyrån

Det var i början av september som Martin Foyston fick sparken från Östers IF. In kom Roberth Björknesjö som anslöt som interimtränare.

Nu, efter degraderingen från allsvenskan, är den senare borta och Växjö-klubben jagar en permanent tränare.

Enligt Smålandsposten är den förre Landskrona-tränaren Max Mölder den kommande superettan-klubbens huvudspår. Mölder fick sparken från polska Piast Gliwice i slutet av oktober.

Utöver Mölder har Vesa Vasara från Inter Turku, Jarkko Wiss från KuPS, Eldar Abdulic som lämnade Sandviken efter säsongen och Endre Eide från Egersunds IK uppgetts vara aktuell för att ta över Öster.

Just Jarkko Wiss har FotbollDirekt berättat är en av tränarna som sportchef Ola Larsson har på sin lista.