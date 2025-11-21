Uppgifter: MFF-tränaren kan följa med Hellberg till England

Kim Hellberg väntas skriva på för Middlesbrough.

Då kan Malmö FF:s interimtränare Anes Mravac följa med.

Det uppger Expressen.

Foto: Bildbyrån

Enligt samstämmiga uppgifter från både Fotbollskanalen och Expressen är 37-åriga Kim Hellberg på väg att lämna Hammarby efter två år i klubben. Succétränaren uppges vara överens med den engelska Championship-tvåan Middlesbrough och en övergång från ”Bajen” sägs bli klar i närtid.

Sedan tidigare har uppgifter gjort gällande att Hammarbys assisterande tränare David Selini kommer att följa med sin kompanjon till de brittiska öarna. Nu kan en tidigare kollega till dem också följa med.

Under fredagen rapporterar nämligen Expressen att Malmö FF:s interimtränare Anes Mravac är högaktuell för att flytta med Hellberg till Middlesbrough för att ta sig an en roll i ledarstaben. Mravac har tidigare arbetat med både Kim Hellberg och David Selini i IFK Värnamo.

Vidare sägs en första kontakt mellan parterna vara tagen och diskussioner om en potentiell flytt ska pågå.

Anes Mravac tog över Malmö FF i slutet av september efter att Henrik Rydström fått sparken. Då lämnade han huvudtränaruppdraget i samarbetsklubben BK Olympic.