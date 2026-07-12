Uppgifter: Newcastle vill ta Arsenal-talang
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Newcastle vill ta Arsenal-talangen Kyran Thompson.
Det uppger transferjournalisten Fabrizio Romano.
Newcastle värvar 16-årige Kyran Thompson från Arsenals akademi, enligt transferjournalisten Fabrizio Romano.
Den offensiva talangen, som är engelsk ungdomslandslagsspelare, uppges ha valt bort andra alternativ för att i stället flytta till St. James’ Park.
Thompson har ännu inte gjort någon match för Arsenals A-lag.
Newcastle har tidigare i detta fönster värvat bland annat Bazoumana Touré och Sandro Tonali i en miljardvärvning.
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