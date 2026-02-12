Uppgifter: Nottingham överens med Dyche-ersättare

Sean Dyche har sparkats av Nottingham Forest.

Nu ser Vitor Pereira ut att ersätta honom som huvudtränare.

Portugisen uppges vara överens med klubben.

Foto: Bildbyrån

Nottingham Forest meddelade tidigare i dag att man sparkar sin tredje tränare för säsongen, detta då Sean Dyche tvingats bort.

Någon längre jakt på en ersättare för klubben ser det dock inte ut att bli.

Redan tidigare i dag pekades Vitor Pereira ut som favorit att ta över efter Sean Dyche och Sky Sports rapporterar nu att parterna är överens.

Portugisens senaste uppdrag var i Wolverhampton Wanderers, som han fick lämna i november ifjol.

Nottingham Forest placerar sig i skrivande stund precis över strecket, på sjuttonde plats, i Premier League.