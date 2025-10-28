Uppgifter: Ny klubb ger sig in i jakten på Endrick

Han har inte fått tonvis med förtroende i Real Madrid.

Därför ser brassen Endrick ut att lämna storklubben.

Nu har tyska Stuttgart gett sig in i jakten på talangen.

Foto: Bildbyrån

Endrick har inte gjort en enda minut den här säsongen för sitt Real Madrid. Brassen har dragits med skador under en längre tid och har rapporterats vara på väg att lämna ”Los Blancos”.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano kommer detta att ske genom ett utlån från den spanska storklubben i januari. Detta då spelaren själv vill ha mer speltid inför VM 2026.

Det har tidigare rapporterats om att 19-åringen kan tänka sig att lånas ut till franska Marseille – men klubbar som Paris Saint-Germain, West Ham, Valencia och Real Sociedad har även kopplats samman med Endrick.

Nu ska ytterligare en klubb in på den listan, i form av VfB Stuttgart. Det skriver tyska Sport som skriver att de har gett sig in i jakten på brassen. Detta i form av ett lån.

Endricks kontrakt med Real Madrid sträcker sig fram till sommaren 2030.








