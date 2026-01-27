Uppgifter: Nytt namn pekas ut som tänkbar Cifuentes-ersättare

Marti Cifuentes har fått sparken av Leicester City.

Nu pekas Russell Martin ut som en tänkbar ersättare till spanjoren.

Foto: Bildbyrån

Leicester City har blandat och gett den här säsongen och i helgen valde klubbledningen att agera.

Förlusten mot Oxford United blev droppen och Marti Cifuentes fick sparken av den engelska klubben.

Leicester City är således på jakt efter en ny huvudtränare och såväl Gary Rowett som Hearts succétränare Derek McInnes har pekats ut som tänkbara ersättare.

Nu adderas ytterligare ett namn till den listan i form av Russell Martin.

Den förre Rangers- och Southampton-tränaren uppges vara aktuell för jobbet enligt Football Insider.