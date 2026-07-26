Uppgifter: Mourinho vill behålla Vinícius Júnior

Arsenal har börjat följa Vinícius Júnior.

Men Jose Mourinho håller hårt i brassen.

Enligt The Telegraph vill inte Real Madrid-tränaren sälja.

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Enligt The Athletic har Vinícius Júnior väckt intresse hos Arsenal. Brassen sitter på ett avtal som går ut nästa sommar och Londonklubben ska därför ha börjat undersöka möjligheten att värva stjärnan.

Men så kommer det inte bli, åtminstone inte om Jose Mourinho får sin vilja igenom. The Telegraph rapporterar att portugisen, som är ny inför säsongen, inte kommer vilja sälja brassen. Detsamma gäller Real Madrids övriga stortjänar som Kylian Mbappe och Jude Bellingham.

Real Madrid har så här långt värvat Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté och Bernardo Silva under sommaren. Även Spaniens lagkapten Rodri och det ivorianska stjärnskottet Yan Diomande har ryktats till klubben.