Uppgifter: Roma i förarsätet gällande United-floppen

Joshua Zirkzee uppges vilja lämna Manchester United.
En Serie A-comeback har ryktats vara aktuell för nederländaren.
Nu uppges Roma vara i förarsätet gällande en värvning av Zirkzee.
Joshua Zirkzee har inte alls fått det att fungera i Manchester United och nyligen kom det uppgifter om att anfallaren vill lämna storklubben.
Sedan dess har det ryktats om inhemskt intresse i Premier League, men även om intresse från Serie A-klubbar såsom Como och AS Roma.
Nu ser mycket ut att tala för att det blir en comeback i Italien för nederländaren.
Roma uppges nämligen vara i förarsätet av gäller en värvning av anfallaren.
Zirkzee som värvades av United förra sommaren anslöt då från Serie A-klubben Bologna och nu ser alltså en flytt tillbaka till Italien ut att vara nära.
