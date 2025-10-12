Uppgifter: Roma överväger Manchester United-anfallare

Han har inte lyckats slå igenom i Manchester United.

Nu kan Joshua Zirkzee vara föremål för en flytt till Italien.

Detta då Roma överväger att låna in anfallaren, enligt Gazetta dello Sport.

Foto: Bildbyrån

Det var inför fjolårssäsongen som Manchester United värvade Joshua Zirkzee från Bologna. Anfallaren hade det tufft under sin debutsäsong och noterades totalt för tre mål och tre assist på 32 matcher i Premier League.

Denna säsong har det börjat klart tuffare för nederländaren som hittills bara fått göra tre korta inhopp i ligan. För ett par dagar sedan gjorde också uppgifter från Daily Mail gällande Zirkzee själv vill lämna storklubben. Detta då 24-åringen sägs behöva en flytt för att ha chansen att tas ut Nederländernas VM-trupp till mästerskapet nästa sommar.

Nu ser också en klubb ut att kunna ta in den långa offensiva pjäsen.

Enligt Gazetta dello Sport finns denna klubb i Italiens huvudstad och heter AS Roma. De sägs överväga att låna in honom i januari vilket i sin tur öppnar upp för Zirkzees möjligheter till speltid.

Zirkzee, som har kontrakt med Manchester United fram till sommaren 2029, har nyligen gjorts aktuell för Premier League-konkurrenter som Everton och West Ham.

