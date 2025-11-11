Uppgifter: Så mycket kräver Real Madrid för Vinícius Júnior

Han uppges inte vara tillfreds med sin situation i Real Madrid.

Då kräver ”Los Blancos” minst 1,6 miljarder kronor för brassen.

Det rapporterar schweiziska Sky.

Foto: Alamy

Stämningen mellan Vinicius Junior och den spanska storklubben Real Madrid har inte varit den bästa under de senaste veckorna. Detta efter att brassen visade upp en stor frustration när han blev utbytt i El Clasicot mot Barcelona och valde att storma ner i spelartunneln.

Efter det har Junior själv gått ut och bett om ursäkt för sitt agerande. Däremot verkar inte konflikten helt vara över.

I början av november rapporterade Bild rapporterar att den Real Madrid har bestämt sig för att sälja stjärnan i nästa sommarfönster. Tidigare under tisdagen skrev spanska Sport att yttern kan bli kvar – om han får lika mycket betalt som anfallaren Kylian Mbappé, 26.

Nu rapporterar schweiziska Sky Sports att Real Madrid kräver minst 150 miljoner kronor för sin stjärna – eller 1,65 miljarder kronor. Vidare gör uppgifterna gällande att förhandlingarna om en eventuell förlängning stannat av samt att det sannolikt kommer att trilla in ett stort bud från Saudi Pro League i framtiden.