Uppgifter: Salibas nya jättelön

William Saliba förlängde avtalet med Arsenal.

Enligt franska L’Équipe medförde det en rejäl löneförhöjning.

Tidningen skriver att Arsenal gjorde Saliba till en av världens bäst betalda försvarare.

Foto: Alamy

Det var tidigare i veckan som Arsenal meddelade att man hade nått en överenskommelse med försvarskuggen William Saliba, 24. Parterna förlängde avtalet, som skulle gått ut sommaren 2027, över fem år och fransmannens nya kontrakt sträcker sig till 2030.

Förlängningen av avtalet hade varit på gång under ett bra tag, och dagarna innan det hela blev officiellt rapporterade flera medier att parterna var överens. Dessförinnan hade Arsenal jobbat på en förlängning av Salibas kontrakt i flera månader för att förhindra att fransmannen skulle gå till Real Madrid.

One of us.



We’re delighted to announce that William Saliba has signed a new contract with The Arsenal 🙌 pic.twitter.com/82i5CkiF5I — Arsenal (@Arsenal) September 30, 2025

Enligt den franska stortidningen L’Équipe krävdes det dock en rejäl slant för att ro det hela i hamn. Tidningen skriver att Arsenal gjorde William Saliba till en av världens bäst betalda försvarsspelare för att hålla honom kvar i London.

Real Madrid ska i stället ha tagit sikte mot Liverpools Ibrahima Konaté, som tidigare har uppgets ha bestämt sig för att gå till den spanska huvudstadsklubben gratis nästa sommar i samband med att hans kontrakt går ut.

Arsenal uppges dessutom vara nära en förlängning med Bukayo Saka.