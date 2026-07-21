Uppgifter: Svanberg kan bli kvar i Bundesliga

Mattias Svanberg åkte ur Bundesliga med Wolfsburg i våras.

Frågan är om han följer med ner i andraligan.

Enligt uppgifter är Werder Bremen intresserade av svensken.

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Förra säsongen åkte Mattias Svanbergs Wolfsburg ur Bundesliga för första gången på 29 år. Svensken, som startade tio matcher i fjol, ser dock inte ut att följa med ner i andraligan.

Enligt lokaltidningen Wolfsburger Allgemeine Zeitung är Werder Bremen intresserade av att plocka in den 27-åriga landslagsmannen.

Bundesliga-klubben var enligt Kicker nära att sälja den centrala mittfältaren Jens Stage till Hoffenheim men någon affär blev inte av. Frågan är om den uteblivna flytten påverkar en eventuell transfer för Svanberg, som spelart på en liknande position som Stage.

Tidigare i våras visade Galatasaray intresse för Svanberg. Den turkiska jätten valde dock att gå för Manuel Ugarte istället.

Mattias Svanberg har även representerat Bologna och Malmö FF. Mittfältaren gjorde två inhopp för Sverige i VM och gjorde mål i premiären mot Tunisien.