Uppgifter: Turkiskt intresse för Jonas Rouhi

Jonas Rouhis flytt till Westerlo sprack.

Istället kan svensken komma att hamna i Turkiet.

Göztepe uppges nämligen vara intresserade av honom.

Foto: Bildbyrån

Jonas Rouhi såg länge ut att vara på väg till Belgien och Westerlo, men övergången från Juventus sprack.

Istället ser det nu ut att kunna bli en flytt till Turkiet för svensken.

Det turkiska transferfönstret stänger först imorgon och enligt Demirören Haber Ajansi är Göztepe intresserade av svensken.

Hur sannolik en värvning och hur starkt intresset är framgår dock inte.

FotbollDirekt avslöjade förra veckan att Heracles också var intresserade av svensken, men någon flytt dit blev det inte och det nederländska transferfönstret är som bekant stängd.