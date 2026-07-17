Uppgifter: Vill behålla anfallaren – kan påverka Gyökeres

En bytesaffär med Julian Alvarez och Viktor Gyökeres har varit på tapeten.

Nu avslår Atlético Madrids VD Miguel Angel Gil Marin en sån affär.

– Vi vill behålla honom, säger han enligt AS.

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Julian Alvarez har varit ryktenas man den senaste tiden. Den argentinska anfallaren har utryckt sin vilja att lämna Atlético Madrid och en flytt till Barcelona har då blivit aktuell.

I dagarna rapporterade TalkSport att Arsenal också är intresserade av Alvarez. I sådana fall skulle en bytesaffär med Viktor Gyökeres vara ett möjligt alternativ, enligt uppgifterna.

Atlético Madrids VD Miguel Angel Gil Marin vill varken se en övergång till Barcelona eller Arsenal. Han menar att klubben kommer göra allt för att Alvarez stannar.

– Min vilja är tydlig, och det gäller även klubbens. Vi har sagt det till spelaren, hans agent och Barcelonas president: Atlético är den bästa platsen i världen för Julián, och han är den perfekta anfallaren för Atlético. Vi vill behålla honom, säger han enligt AS.

Julian Alvarez anslöt till Atlético Madrid från Manchester City sommaren 2024. I den spanska huvudstaden har det blivit 49 mål i alla tävlingar.

På söndag väntas anfallaren starta VM-finalen, då Argentina försvarar titeln mot Spanien.