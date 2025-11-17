Vändningen: Jon Dahl Tomasson tar inte över Norwich

Han sades vara aktuell, och sedan favorit, att ta över Norwich.

Nu är Jon Dahl Tomasson inte längre med i bilden.

Det rapporterar Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Jon Dahl Tomasson fick sparken som förbundskapten för Sverige efter en resultatmässig tung höst. Sedan dess har dansken stått utan jobb – men ryktats till Championship-klubben Norwich. Daily Telegraph rapporterade exempelvis att dansken finns med på listan bland potentiella tränare.

Under gårdagen skrev danska Tipsbladet att ”JDT” är en av slutkandidaterna till tjänsten och under måndagen menade Sky Sports att den förre Blågult-tränaren var en ledande kandidat att ta över Norwich.

Nu är han det inte längre, enligt samma källa. De skriver nämligen att dansken själv har dragit sig ur processen då parterna inte har lyckats komma överens efter att man samtalat med varandra.

Enligt Tidningen The Pink Un, som följer Norwich nära, handlar det istället om att Championship-klubben har valt att erbjuda jobbet till en annan person – vars namn inte nämns.

Jon Dahl Tomasson är bekant med Championship då han innan Sverige-jobbet var tränare för Blackburn Rovers.



