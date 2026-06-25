Vändningen: Tyska storklubben jagar INTE Bergvall

Lucas Bergvall, 20, har kopplats ihop med Bayern München.

Det är felaktigt, menar den tyska tidningen Bild.

Lucas Bergvall. Foto: Bildbyrån

Enligt trovärdiga uppgifter har Lucas Bergvall beslutat sig för att lämna Tottenham Hotspur i sommar och sedan dess har rykten om svenskens nästa klubbadress svämmat över på nätet. 20-åringen har bland annat kopplats ihop med Premier League-konkurrenter som Chelsea, Nottingham Forest och Newcastle United, men uppgifter om intresse från tyska Borussia Dortmund och Bayern München har även florerat.

Den sistnämnda klubben är däremot inte intresserad av Bergvalls tjänster. I alla fall inte om man får tro den tyska tidningen Bild.

Vill inte ha Bergvall

Det är journalisten Christian Falk som skriver att Bayern München inte har något intresse över huvud taget att värva Lucas Bergvall i sommar.

Vilken som blir 20-åringens nästa klubb är ännu oklart och än är det sista ordet förmodligen inte sagt. Han har kontrakt med Spurs fram till sommaren 2031 och prislappen som klubben kräver för att släppa mittfältaren har rapporterats ligga på omkring 560 miljoner kronor.