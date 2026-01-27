VSK-talangen ryktas till Bajen: ”Kan hända massa saker”

Västerås SK:s Max Larsson, 22, är eftertraktad.

Ytterbacken har kopplats ihop med både Hammarby och Mjällby AIF.

– Bra spelare brukar det ryktas om, säger VSK-sportchefen Billy Magnusson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Västerås SK säkrade en plats i allsvenskan 2026 efter att ha slutat högst upp i tabellen i superettan i fjol. En av lagets utmärkande spelare var Max Larsson. Vänsterbacken noterades för tre mål och fyra assist på 26 matcher i ligan. Succén har lett till att flera allsvenska klubbar visat intresse för honom.

I december förra året uppgav Expressen att svenska mästarna Mjällby AIF har lagt ett bud på Larsson. Nyligen kom även Aftonbladet med uppgifterna att Hammarby, som tränas av Larssons förre tränare Kalle Karlsson, har honom på sin önskelista.

Sportchefens svar

Västerås SK:s nye sportchef, Billy Magnusson, menar att det inte är konstigt att det rapporteras kring 22-åringen.

– Bra spelare brukar det ryktas om. Max är en bra spelare och har ett år kvar på sitt avtal – vilket är kortare än många andra – och då kanske ryktena blir lite mer intensiva men jag kommer inte kommentera rykten hit eller dit, utan Max är här och kör på. Han har avtal med oss och det är där vi tar det ifrån och bygger ifrån, säger Magnusson till FotbollDirekt.

Samtidigt som avtalet sträcker sig över nästa säsong medger sportchefen att mycket kan hända innan transferfönstret stänger den 25 mars.

Tanken är att Max Larsson spelar nästa säsong med VSK?

– Så länge inget annat är konkret är det så. De spelare vi har kontrakt med räknar vi med ska vara här. Sedan kan det hända en massa saker som gör att spelare blir indisponibla. Det kan vara skador, det kan vara att man lämnar till en annan klubb men Max är här och ser bra ut.

Max Larsson skrev A-lagskontrakt med VSK 2021 och har gjort totalt 115 matcher i klubben.

Billy Magnusson. Foto: Bildbyrån








