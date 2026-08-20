AIK komfortabelt vidare: Spelar gruppspel 2027

”Gnaget” undvek fiasko borta mot Piteå. Därmed spelar klassikerklubben gruppspel i Svenska Cupen även nästa år.

AIK vann med 3–0 efter trippelt upp i unga målskyttar.

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José Riveiro tog inga risker när han mönstrade sin svartgula startelva i Piteå. Endast två förändringar jämfört med derbysegern i söndags mot Djurgården, och i stora delar ett helt ordinarie lag.



Det bar även frukt, för AIK vann bortamatchen mot Piteå komfortabelt med 3–0. Målen gjordes av 17-årige Kevin Filling och 20-årige Wilmer Olofsson – som gjorde sin första mål i Gnaget-tröjan. På övertid var det ytterligare en 20-åring som sköt in sig i målprotokollet, i form av Adrián Helm.



Segern innebär att Solna-klubben är klara för gruppspel i Svenska Cupen 2027. Det innebär också att man undviker fiasko, likt GIF Sundsvall och Falkenberg som båda två missar gruppspelet nästa säsong.



