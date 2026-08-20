Prenumerera

Logga in
AIK, Riveiro. Foto: Bildbyrån

JUST NU: AIK:s elva i Svenska Cupen – satsar allt

Author image
Arvid Larsson
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

AIK gästar Piteå IF i Svenska Cupen. En plats i gruppspelet 2027 står på spel.
Då väljer huvudtränare José Riveiro att inte ta några risker.

AIK, Riveiro. Foto: Bildbyrån

AIK reser långt norrut för att säkra en plats i Svenska Cupens gruppspel 2027. På andra sidan står Piteå IF, som i dagsläget intar jumboplatsen i ettan norra.

För att undvika fiasko likt både GIF Sundsvall och Falkenberg, som missar gruppspel i cupen, väljer José Riveiro endast att göra två förändringar jämfört med Stockholmsderbyt mot Djurgården. Det är endast Kristoffer Nordfeldt och Adián Helm som utgår ur startelvan. In kommer istället Kalle Joelsson och Lukas Bergquist.

Så startar AIK mot Piteå

Avspark i matchen är klockan 18:30.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt