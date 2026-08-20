JUST NU: AIK:s elva i Svenska Cupen – satsar allt

AIK gästar Piteå IF i Svenska Cupen. En plats i gruppspelet 2027 står på spel.

Då väljer huvudtränare José Riveiro att inte ta några risker.

AIK, Riveiro. Foto: Bildbyrån

AIK reser långt norrut för att säkra en plats i Svenska Cupens gruppspel 2027. På andra sidan står Piteå IF, som i dagsläget intar jumboplatsen i ettan norra.



För att undvika fiasko likt både GIF Sundsvall och Falkenberg, som missar gruppspel i cupen, väljer José Riveiro endast att göra två förändringar jämfört med Stockholmsderbyt mot Djurgården. Det är endast Kristoffer Nordfeldt och Adián Helm som utgår ur startelvan. In kommer istället Kalle Joelsson och Lukas Bergquist.



Så startar AIK mot Piteå

Joelsson

Besirovic, Olofsson, Matthys

Filling, Geiger, Ali, Bergquist

Carlstrand, Hove, Gustafsson

Avspark i matchen är klockan 18:30.