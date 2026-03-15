Fyra år sen senast – lever derbyspöket?

FOKUSMATCHEN: För femte gången ställs Djurgården och Hammarby mot varandra i svenska cupen.

Då kan Dif bryta en fyra år lång trend.

Här är allt du behöver veta inför söndagens drabbning.

Vid sidan av SM-guld och Europeiska cupframgångar finns det en tredje sak som har varit synonymt med Djurgården de senaste tio åren. Vi talar såklart om klubbens dystra derbyfacit.

Det pratades länge om ett blårandigt derbyspöke. Djurgården saknade helt enkelt förmågan att vinna derbyn, oavsett om det var AIK eller Hammarby som stod på andra sidan. Det var inte bara ett raljant hån från ligarivalerna, utan snarare ett objektivt faktum. Under tre säsonger, från 2015 (då Bajen återvände till allsvenskan) till och med 2017 vann inte Djurgården en enda match mot varken AIK eller Hammarby.

Det skulle dröja till den 18 mars 2018 innan man besegrade AIK och till den 2 september samma år innan Hammarby fick känna på hur det är att förlora mot Djurgården. Segrarna var Dif:s första derbysegrar på sju år (i AIK:s fall) och på elva år (i Hammarbys fall).

Nu kunde äntligen djurgårdssupportarna lägga historien om derbyspöket till handlingarna, eller hur? Både ja och nej.

Sedan 2018 har Djurgården spelat 17 matcher mot Hammarby och 18 mot AIK. Under den tiden har det blivit sex blårandiga derbysegrar, tre mot vardera rival. Två av dessa tillkom dessutom efter straffläggningar i cupen.

Derbyspöket må vara begravet officiellt men Djurgården har forfarande svårt att knippa till sina värsta rivaler, trots att klubben genomlever lite av en guldålder sett till övriga sportsliga framgångar.

Det har nu hunnit gå fyra år sedan Djurgården senast besegrade stadsrivalerna från Söder. På söndag möts de igen, den här gången i svenska cupens kvartsfinal.

Djurgården mot Hammarby i cupen

Första gången lagen mötes i svenska cupen var 1977, då Hammarby vann efter en förläggning. Det skulle därefter dröja till 2016 innan klubbarna spelade ett cupmöte mot varandra igen. Därefter har man möts ytterligare två gånger, 2019 och 2021.

2019 kom Djurgårdens hittills enda cupseger mot de grönvita. Efter 0–0 i kvartsfinalen gick matchen till förläggning och därefter straffar. Difs norska högerback Aslak Witry blev stor hjälte med sin avgörande straff.

Söndagens drabbning blir därmed det femte mötet klubbarna emellan i svenska cupen. Men Djurgården och Hammarby har möts fler gånger i cupsammanhang, men inte i svenska cupens regi.

Innan allsvenskan startades gjorde lagen upp om mästartiteln i ”svenska mästerskapet”. Mästerskapet var en ren utslagningsturnering som spelades varje sommar mellan 1896 och 1925, där finalvinnarna korades till svenska mästare.

Djurgården och Hammarby möttes tre gånger i denna uråldriga turneringen. Första gången var 1916, och det bjöds på målkalas. Djurgården vann med hela 7–1 mot Hammarby inför 2 500 åskådare på Tranebergs IP. Dif tog sig därefter hela vägen till final där man förlorade mot AIK.

1919 möttes klubbarna igen. Matchen på Stockholms Stadion slutade 1–1, vilket innebar att en returmatch behövde spelas. Drygt två veckor senare möttes lagen igen och den här gången vann Djurgården med 2–1. Återigen tog sig Dif till finalen. Den här gången stod Gais i vägen för ett blårandigt SM-guld.

Samtliga möten mellan Djurgården och Hammarby i svenska cupen

1977

Djurgården – Hammarby, 4–5 (efter förläggning)

2016

Djurgården – Hammarby, 1–3

2019

Djurgården – Hammarby, 0–0 (4–2 efter straffar)

2021

Djurgården – Hammarby, 0–1

Lagens form

Efter två raka andraplatser i allsvenskan har Hammarby vuxit ut till en av favoriterna att ta hem allsvenskan 2026. Cupspelet har inte gett någon anledning att omvärdera det antagandet.

Bajen tog maximala nio poäng och öste in mål. 14 mål på tre matcher innebar att Hammarby inte bara blev etta i sin grupp, man blev det bäst presterande laget av samtliga gruppvinnare.

Djurgården hade en desto snårigare väg till kvartsfinalen. Efter 0–2 hemma mot Falkenberg i premiären såg loppet ut att vara kört. Inför nästa match borta mot IFK Skövde behövde inte bara Djurgården vinna, man behövde göra det med ett par bollar.

En seger med sju mål skulle innebära att laget hade allt i egna händer inför gruppfinalen mot Brommapojkarna. Dif vann med hela 8–0 och satte sig i själva i pole position. 2–0 hemma mot BP räckte med råge för att blåränderna skulle avancera till kvartsfinalen.

Startelvor

I Hammarbys sista gruppspelsmatch mot Öster fick höstens succéman Paulos Abraham starta efter en period av mindre skadekänningar. 24-åringen tackade för förtroendet och gjorde två av Bajens sju mål mot smålänningarna.

Hammarbys tränare Kalle Karlsson har beskrivit Abraham som spelaren de andra ska försöka ta sig förbi. Efter matchen höll han inte igen med hyllningarna.

”En helt fenomenal fotbollspelare”. Så beskrev Kalle Karlsson sin anfallsstjärna till Fotboll STHLM.

Abraham konkurrerar främst med den ivorianska talangen Elohim Kaboré, som själv gjort tre mål under gruppspelet. Om hyllningarna ska vara något att gå på så talar mycket för att Abraham kommer starta på topp mot Djurgården.

Mittfältsstjärnan Tesfaldet Tekie byttes ut med en skada i premiärmatchen mot Brage och han har därefter varit utanför matchtruppen. Enligt rapporter kommer inte mittfältaren vara redo förens allsvenskan drar igång i början på april. Istället har den ghananska talangen Frank Adjei fyllt rollen bredvid Markus Karlsson.

Högerbacken Hampus Skoglund byttes ut med 20 minuter kvar mot Örebro, utan att det såg ut att röra sig om en skada. Mot Öster satt han på bänken i förmån för Ibrahima Fofana.

Oscar Johansson Schemas stod för en imponerande insats när han startats mot Öster, en insats som kan innebära fortsatt förtroende i startelvan.

Trolig startelva (4-2-3-1)

Warner Hahn – Hampus Skoglund, Victor Eriksson, Frederik Winter, Noah Persson – Markus Karlsson, Frank Adjei – Montader Madjed, Nahir Besara, Oscar Johansson Schellas – Paulos Abraham

För Djurgårdens del saknas Adam Ståhl, Nino Zugelj och Daniel Stensson. Mikael Anderson, som lämnades utanför truppen mot BP till följd av en hjärnskakning, var däremot med på Djurgården träning under onsdagen. Ett viktigt besked för blåränderna.

Nyförvärvet Peter Langhoff startade på mittfältet i premiären mot Falkenberg, men dansken har därefter suttit på bänken i förmån för Hampus Finndell. Desamma gäller mittbacken Mikael Marqués som fick ge plats till Jacob Une mot både IFK Skövde och Brommapojkarna.

När det kommer till yttrarna har Jani Honkavaara bytt friskt under gruppspelet. Med Nino Zugelj borta och frågetecken kring fixstjärnan Mikael Anderson talar mycket för att Bo Hegland och Oscar Fallenius får chansen från start igen.

Inför cupspelet ville inte Honkavaara ville inte uttala sig om vem som var förstemålvakt. Efter tre matcher kan vi konstatera att Filip Manojlović vunnit kampen mot Jacob Rinne.

Trolig startelva (4-2-3-1)

Filip Manojlović – Piotr Johansson, Miro Tenho, Jacob Une, Max Larsson – Hampus Finndell, Matias Siltanen – Bo Hegland, Mikael Anderson, Oscar Fallenius – Kristian Lien