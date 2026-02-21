TRE PUNKTER: ”Djurgården borde skämmas – vilket bottennapp”

STOCKHOLM. Utbuade och slagna av ett superettalag.

Djurgården fick sämsta möjliga start på Svenska cupen genom att förlora på hemmaplan mot Falkenberg med 2-0 och helt plötsligt har Jani Honkavaaras manskap kniven mot strupen i återstående två gruppspelsmatcher.

Foto: Bildbyrån

Falkenberg ska inte be om ursäkt – kan bli obehagliga i år

Är det något man lärt sig så är det att inte dra för snabba analyser av Svenska cupen. Det är på ett sätt fortfarande försäsong, men med tanke på femteplatsen i fjolårets superetta borde Falkenberg vara med och slåss om det i år också. Insatsen mot Djurgården visade också det. Jämna steg första 45 och även om laget var duktigt tillbakapressat stora delar av andra halvlek gör man två mål och ska absolut inte be om ursäkt för den här viktorian. Förre landslagsspelaren Christoffer Andersson har något spännande på gång med laget från havet.

Djurgården borde däremot skämmas – vilket bottennapp

Falkenberg åker hem med huvudet högt, Djurgården lämnar 3Arena med svansen mellan benen. För vad var detta för insats egentligen? Visserligen steppade laget upp i andra halvlek efter en riktigt trött första halvlek, men att inte skapa mer hundraprocentiga chanser mot ett superettalag är under all kritik – och när chanserna väl kom blev det bom. Nino Zugelj lär inte sova gott i natt efter sina dubbla frilägesmissar.

Marqués är ljusglimten i mörkret

Han var out hela förra året på grund av sin långtidsskada och långdragna rehab, men visade i VSK 2024 att han är något alldeles extra. Mikael Marqués tog allsvenskan med storm då och ser ut att kunna göra detsamma i Djurgården nu. För även om det i blårandiga led inte är muntert nu ser Marqués självskriven ut i mittförsvaret med sin enorma speed och pondus. Få kommer kunna ha en chans i löpduellerna mot skåningen med rötterna från Ecuador och Angola och även om Graham Potter inte gästade 3Arena för andra dagen i rad blir det spännande att se om Marqués egna vädjan om en landslagschans slår in så småningom.