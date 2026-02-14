TRE PUNKTER: ”Kan bli en otrevlig överraskning i allsvenskan”

STOCKHOLM. Djurgården vann med 2-1 hemma mot Vålerenga som genrep inför Svenska cupen om en vecka.

Avgörandet stod inhopparen Bo Hegland för som bombade in 2-1 i krysset från distans i 90:e minuten.

FD:s Casper Nordqvist nedan med sina intryck från drabbningen på 3Arena.

Foto: Bildbyrån

Åslund fortsätter kastas runt

Högerytter i första halvlek, sittande central fältare i andra halvlek. Patric Åslund som helst spelar i fri roll á la Tokmac Nguen fortsätter att kastas runt på olika positioner i Djurgården och det är kanske inte så konstigt att han då har det märkliga smeknamnet ”Potatispåsen” som bästa kompisen tillika nya lagkamraten Max Larsson oväntat outade i en intervju med FD i veckan: ”Patric kallas ju för ”Potatispåsen” för att han kan spela överallt. Det är bra att ha honom i laget, man kan sätta honom varsomhelst för han kommer ändå att prestera”. Så är det ju också, Åslund gör det bra var han än spelar men för hans egen skull är det kanske jobbigt att inte ha en given roll i det lag han värvades in till som Lucas Bergvalls ersättare sommaren 2024.

Lien kan bli en otrevlig överraskning i allsvenskan

Kraftfull och rörlig i ett. Kristian Lien ser minst sagt spännande ut som August Priskes arvtagare i blårandigt. Nya nummer 9-spelaren presenterade sig för hemmapubliken med sitt 1-0-mål efter bara 45 sekunders spel i första halvleken och det lär komma fler från Groningen-förvärvet i årets allsvenska. Han kan nämligen bli en rätt otrevlig överraskning för motståndarna här.

Blir en högintressant laguttagning, Honkavaara

Jacob Rinne eller Filip Manojlovic? Jani Honkavaara fortsätter att ge de två målvakterna 45 minuter vardera under försäsongen, så även i dag mot Vålerenga. Gissningsvis kommer han låta de två jämna keeprarna spela varannan match i Svenska cupens gruppspel, men när allvaret på riktigt sedan börjar – ja då kommer det bli högintressant att se hur Djurgårdens tränare väljer att göra. På samma sätt är mittbackspositionen oviss. Kapten Une fick nöja sig med inhopp i dag då Mikael Marqués och Miro Tenho gick före. Vågar Honkavaara peta kaptenen när tävlingssäsongen kickar i gång om en vecka?