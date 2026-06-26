Då spelas Sveriges sextondel

Sverige är klart för VM-sextondelsfinal.

Nu lutar allt mot att ett datum mer eller mindre är spikat.

Till 99,1 procent chans, enligt VG, spelar ”Blågult” på tisdag klockan 23:00.

Sverige kryssade mot Japan i natt. Foto: Bildbyrån

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Ett krys mot Japan i natt var allt som behövdes och efter 1–1-resultatet står det helt klart att Sverige är klart för slutspel i VM 2026 och kommer att spela VM-sextondelsfinal i nästa vecka. ”Blågult” går vidare som en av de åtta (av 12) bästa grupptreorna, bakom Nederländerna och Japan, vilket gör motståndet i sextondelen svårberäknat.

Det svenska motståndet i sextondelsfinalen beräknas efter en komplicerad matematisk formel, men enligt den norska tidningen VG:s hyllade datamodell blir det med största sannolikhet vinnaren i grupp I. I kväll, fredag, möts Frankrike och Norge i en avgörande match om gruppsegern och enligt VG:s siffror är det 99,1 procent säkert att det blir vinnaren i den matchen som står för motståndet i sextondelsfinalen.

Likaså är det enligt den norska tidningen 99,1 procent sannolikhet att Sveriges slutspelsmatch kommer att spelas på tisdag den 30 juni klockan 23:00 (svensk tid). Det är dock inte helt bekräftat ännu och vi kommer att behöva invänta att fler grupper spelas klart för att få ett slutgiltigt besked om när matchen spelas och vilket motstånd det blir.

Frankrike möter Norge klockan 21:00 (svensk tid) under fredagskvällen.