Där är Blågult bättre än Marocko

Frankrike stormar mot VM-final.

Laget som har hotat ”Les Bleus” mest? Jo, Sverige.

Det visar ny statistik.

Bildmontage, Marockos Achraf Hakimi och Sveriges Viktor Gyökeres. Foto: Alamy

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Marocko hade inte mycket att hämta i gårdagens kvartsfinal mot Frankrike. Storspelande ”Les Bleus” spelade av motståndet och vann komfortabelt med 2–0 i fransmännens sjätte raka seger på sex försök detta mästerskap. Faktum är att Frankrike inte ens har släppt in ett enda mål på tre slutspelsmatcher, men det laget som hotade stornationen mest var varken den afrikanska mästaren (?) Marocko eller underdogen Paraguay.

Nej, det var nämligen Sverige.

Sverige bättre än Marocko och Paraguay – tillsammans

Enligt statistik från Opta är ”Blågult” laget som har kommit närmast att göra mål på Frankrike under slutspelet. Enligt siffrorna skapade Sverige 0,7 förväntade mål (xG) i 3–0-förlusten i sextondelsfinalen. Det är mer än både Paraguay och Marocko skapade – tillsammans.

Motstånd Förväntade mål emot (xGA) Fas Sverige 0,7 Sextondelsfinal Paraguay 0,13 Åttondelsfinal Marocko 0,14 Kvartsfinal Källa: Opta.

Att greppa efter halmstrån, kan tyckas. Men statistiken talar sitt tydliga språk. Det tråkiga för svensk del är att Frankrike skapade överlägset mest förväntade mål (xG) i matchen mot ”Blågult” (3,24) jämfört med matcherna mot Paraguay (1,45) och Marocko (3,05).

I semifinalen väntar antingen Spanien eller Belgien.