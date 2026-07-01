Expertens kritik mot Alexander Isaks insats
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Sverige är ute ur VM.
Experten Irma Helin Zibanejad riktade kritik mot Alexander Isak efter förlusten.
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Sverige förlorade mot Frankrike i sextondelen i VM. Blågults VM är därmed över.
Efter matchen så var TV4-studion både stolta och kristiska över Sveriges insats i VM. Experten Irma Helin Zibanejad riktade då kritik till Alexander Isaks instats under hela mästerskapet.
– Jag tycker (Viktor) Gyökeres kan lämna med fullt godkänt efter den här matchen. Men tyvärr så behövde vi att Isak kom upp i sin toppnivå under det här mästerskapet för att vi skulle avancera längre än så här. I dag är det långtifrån det, tyvärr. Det hade behövts, säger TV4-experten Irma Helin Zibanejad.
Sverige åker hem med en seger och ett kryss i gruppspelet.
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