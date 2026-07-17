Fifas drag – mästarna belönas med ringar

På söndag spelas VM-finalen.

Det vinnande laget kommer då belönas med varsin ring.

Foto: Bildbyrån/Fifa (skärmdump)

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Det står sedan tidigare klart att VM-finalen i New Jersey kommer att ha en paus på nästan 30 minuter mellan halvlekarna, i syfte att ha en halvtidsshow i stil med Super Bowl.

Nu har Fifa presenterat ytterligare ett nytt moment med tydliga influenser från amerikansk fotboll.

I samband med prisceremonin efter finalen kommer det vinnande laget inte bara få varsin medalj. Varje spelare kommer även belönas med en guldring.

Totalt har 2 026 ringar tillverkats, en tydlig hint till själva turneringen. Av de kommer 30 att delas ut till spelare och ledare i laget som vinner VM. De övriga 1 996 ringarna kommer att vara tillgängliga för försäljning efter finalen.

Finalen spelas på MetLife stadium mellan Spanien och Argentina. I dagarna bövel det också bekräftat att den amerikanska presidenten Donald Trump kommer att närvara.