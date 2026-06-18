Förbundet bekräftar: Nekas inresa

Elye Wahi utreds för matchfixning.

Nu meddelar det ivorianska fotbollsförbundet att spelaren nekas inresa i Kanada.

Således missar han VM-matchen mot Tyskland.

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Två veckor före det att VM-turneringen inleddes greps Elye Wahi misstänkt för matchfixning. Anledningen var ett gult kort som ivorianen drog på sig när hans Nice mötte Metz i franska högstaligan under våren. Det var The Athetic som rapporterade om gripandet.



Wahi spelade Elfenbenskustens VM-premiär från start när landet besegrade Ecuador med 1–0. Men nu kommer ett bakslag för nationen – 23-åringen nekas inresa till Kanada. Således missar han matchen mot Tyskland som spelas på lördagkvällen svensk tid.



Det ivorianska förbundet meddelar på X att Wahi kommer att stanna kvar i USA och invänta lagets återkomst.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">🚨COMMUNIQUÉ 🚨<br><br>La FIF apporte des précisions concernant Elye Wahi<br><br>La Fédération Ivoirienne de Football a pris connaissance des différents articles et informations publiés dans la journée de ce mercredi 17 juin 2026 concernant l’international ivoirien Elye Wahi.<br><br>À ce jour, la… <a href="https://t.co/4z2Ah22vHW">pic.twitter.com/4z2Ah22vHW</a></p>— Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire 🇨🇮🐘 (@equipenatciv) <a href="https://x.com/equipenatciv/status/2067545305898156302?ref_src=twsrc%5Etfw">June 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>





