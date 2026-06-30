Frankrike – Sverige: Truppnyheter och förväntade startelvor
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Frankrike och Sverige drabbar samman i åttondelsfinalen på MetLife Stadium.
Matchen har avspark 23:00 på tisdagskvällen.
Här är de senaste truppnyheterna och förväntade startelvor.
VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |
Frankrike: Status i truppen och förväntad startelva
Frankrike kommer till matchen med en nästintill fulltalig trupp, men med ett par frågetecken. Den största frånvaron är anfallaren Marcus Thuram, som missar matchen på grund av en vadskada. Däremot förväntas mittbacken William Saliba vara tillbaka i startelvan efter att ha vilats i den sista gruppspelsmatchen.
Manager Didier Deschamps har ett överflöd av offensiva alternativ och kan ställa upp ett lag kapabelt att bryta ner vilket försvar som helst. Förvänta dig ett Frankrike som tar kommandot från start och sätter hög press på det svenska försvaret.
Boubacar Kamara
knee-injury
Early July 2026
Hugo Ekitike
achilles-tendon-injury
Early January 2027
Ferland Mendy
ligament-injury
Late July 2026
Marcus Thuram
calf-injury
About 1-2 weeks
N’Golo Kante
physical-discomfort
Doubtful
Frankrike förväntad startelva (4-2-3-1): Maignan – Kounde, Saliba, Upamecano, Digne – Tchouameni, Kone – Dembele, Olise, Doue – Mbappe.
Denna uppställning är extremt offensivt balanserad, med Kylian Mbappé på topp och understödd av kreativa och snabba spelare som Ousmane Dembélé, Michael Olise och Desire Doué. Det är en tydlig signal om att Frankrike tänker attackera.
Sverige: Status i truppen och förväntad startelva
För Sverige är skadeläget ett stort bekymmer inför denna avgörande match. Det tyngsta avbräcket är mittbacken Isak Hien, som ådrog sig en hamstringskada mot Japan och missar resten av turneringen. Det är ett hårt slag för den svenska defensiven.
Glädjande nog är lagkapten Victor Nilsson Lindelöf redo för spel efter att ha lidit av kramp. Graham Potter tvingas nu formera om sin backlinje, där Gustaf Lagerbielke och Gabriel Gudmundsson sannolikt kliver in för att täcka upp bredvid Lindelöf. Offensivt är förhoppningarna stora på att Alexander Isak och Viktor Gyökeres ska kunna hota.
Dejan Kulusevski
knee-injury
Early August 2026
Emil Krafth
knee-injury
Early August 2026
Alex Douglas
broken-rib
Early July 2026
Gustav Lundgren
achilles-tendon-injury
Out for season
Emil Holm
muscle-injury
Late July 2026
Isak Hien
hamstring-injury
Early August 2026
Sverige förväntad startelva (3-4-3): Nordfeldt – Gudmundsson, Lindelöf, Lagerbielke – Bernhardsson, Karlström, Ayari, Stroud – Isak, Elanga, Gyökeres.
Med Hien borta tvingas Sverige till en defensiv omorganisation. Formationen med tre mittbackar syftar till att skapa en solid grund, samtidigt som yttrarna får en nyckelroll i att både försvara och snabbt ställa om till anfall.
✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.
Den här artikeln handlar om: