Frankrike – Sverige: Truppnyheter och förväntade startelvor

Frankrike och Sverige drabbar samman i åttondelsfinalen på MetLife Stadium.

Matchen har avspark 23:00 på tisdagskvällen.

Här är de senaste truppnyheterna och förväntade startelvor.

Bildmontage, William Saliba och Isak Hien. Foto: Bildbyrån

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Frankrike: Status i truppen och förväntad startelva

Frankrike kommer till matchen med en nästintill fulltalig trupp, men med ett par frågetecken. Den största frånvaron är anfallaren Marcus Thuram, som missar matchen på grund av en vadskada. Däremot förväntas mittbacken William Saliba vara tillbaka i startelvan efter att ha vilats i den sista gruppspelsmatchen.

Manager Didier Deschamps har ett överflöd av offensiva alternativ och kan ställa upp ett lag kapabelt att bryta ner vilket försvar som helst. Förvänta dig ett Frankrike som tar kommandot från start och sätter hög press på det svenska försvaret.

Skador och avstängningar Frankrike Spelare Lämna tillbaka Boubacar Kamara knee-injury Early July 2026 Hugo Ekitike achilles-tendon-injury Early January 2027 Ferland Mendy ligament-injury Late July 2026 Marcus Thuram calf-injury About 1-2 weeks N’Golo Kante physical-discomfort Doubtful

Frankrike förväntad startelva (4-2-3-1): Maignan – Kounde, Saliba, Upamecano, Digne – Tchouameni, Kone – Dembele, Olise, Doue – Mbappe.

Denna uppställning är extremt offensivt balanserad, med Kylian Mbappé på topp och understödd av kreativa och snabba spelare som Ousmane Dembélé, Michael Olise och Desire Doué. Det är en tydlig signal om att Frankrike tänker attackera.

Sverige: Status i truppen och förväntad startelva

För Sverige är skadeläget ett stort bekymmer inför denna avgörande match. Det tyngsta avbräcket är mittbacken Isak Hien, som ådrog sig en hamstringskada mot Japan och missar resten av turneringen. Det är ett hårt slag för den svenska defensiven.

Glädjande nog är lagkapten Victor Nilsson Lindelöf redo för spel efter att ha lidit av kramp. Graham Potter tvingas nu formera om sin backlinje, där Gustaf Lagerbielke och Gabriel Gudmundsson sannolikt kliver in för att täcka upp bredvid Lindelöf. Offensivt är förhoppningarna stora på att Alexander Isak och Viktor Gyökeres ska kunna hota.

Skador och avstängningar Sverige Spelare Lämna tillbaka Dejan Kulusevski knee-injury Early August 2026 Emil Krafth knee-injury Early August 2026 Alex Douglas broken-rib Early July 2026 Gustav Lundgren achilles-tendon-injury Out for season Emil Holm muscle-injury Late July 2026 Isak Hien hamstring-injury Early August 2026

Sverige förväntad startelva (3-4-3): Nordfeldt – Gudmundsson, Lindelöf, Lagerbielke – Bernhardsson, Karlström, Ayari, Stroud – Isak, Elanga, Gyökeres.

Med Hien borta tvingas Sverige till en defensiv omorganisation. Formationen med tre mittbackar syftar till att skapa en solid grund, samtidigt som yttrarna får en nyckelroll i att både försvara och snabbt ställa om till anfall.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.