Lionel Messi är VM-historiens mesta målskytt.

Då tar sökmotorn Google tillfälle i akt att fira rejält.

Foto: Alamy

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Testa att ”googla” på ”Lionel Messi”. Vad kan du se? Jo, ett regn av konfetti, fyrverkerier, blinkande stjärnor och ett budskap som rör sig upp längst skärmen. Sökmotorn Google snålar nämligen inte med hyllningarna av den 39-åriga rekordmålskytten.

”VM:s främste målskytt genom tiderna”, blinkar på skärmen.

Tilltaget kommer bara dagen efter att den argentinska världsstjärnan slog till med sitt 17:e och 18:e mål i VM-sammanhang i Argentinas 2–0-seger mot Österrike. Med det drog Messi i från Miroslav Klose (16) som historiens mesta VM-målskytt någonsin.

VM:s främsta målskyttar:

Lionel Messi, 18 Miroslav Klose, 16 Kylian Mbappé, 16 Ronaldo, 15 Gerd Muller, 14

Messi. Foto: Alamy

Hyllades av Zlatan

Sedan målfesten mot Österrike har mängder av hyllningar av Lionel Messis geni översvämmat fotbollsvärlden. Bland annat den svenska landslagsikonen Zlatan Ibrahimović har hyllat den 39-åringa målrekordinnehavaren.

– Det finns ögonblick när han känns mänsklig som när han missade straffen. Samtidigt är det ögonblicken när han inte känns mänsklig som är Messi. Hittills är det hans VM och han har inte ens spelat mot Jordanien ännu. Jag vet inte var det här ska ta slut, sa han i Fox Sports-studion i natt.