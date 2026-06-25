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Bildmontage Neymar. Foto: Alamy

Här gör Neymar comeback – efter 981 dagar

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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Han är tillbaka mot alla odds.
I natt gjorde Neymar comeback för Brasilien efter 981 dagar.
– Jag grät i omklädningsrummet, säger han.

Bildmontage Neymar. Foto: Alamy

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Den 34-åriga ex-stjärnan Neymar togs med i Carlo Ancelottis brasilianska VM-trupp till mångas förvåning – och till Brasiliens stora (!) glädje. Runt om i landet firade fans och supportrar den tidigare Barcelona– och PSG-spelarens återkomst i den gula tröjan, men under inledningen av VM 2026 har comebacken fått vänta.

Neymar har dragits med stora skadeproblem under de två inledande gruppspelsmatcherna, men när Brasilien körde över Skottland i natt var han tillbaka. Stjärnan hoppade in med runt en kvart kvar att spela och gjorde med det sin första landskamp på 981 dagar. Senast han gjorde en landskamp för Brasilien var i oktober 2023.

”Jag grät”

Neymars comeback rörde upp enorma känslor i publiken som jublade när han entrade planen. Även spelaren själv såg märkbart berörd ut och efter matchen rann tårarna.

– Jag grät i omklädningsrummet. Jag tackar Gud för att jag kunde hjälpa mitt land. Jag är så glad, sa han efter matchen enligt Fabrizio Romano.

**MIAMI, FL – 24 juni 2026. Brasiliens Neymar (#10) reagerar efter segern i grupp C-matchen mellan Brasilien och Skottland i fotbolls-VM 2026 på Miami Stadium den 24 juni 2026 i Miami, USA. (Foto: Victor Monteiro/PxImages)**
Foto: Alamy
**Neymar Jr. i Brasilien under matchen mellan Skottland och Brasilien i den tredje omgången av grupp C i gruppspelet i fotbolls-VM 2026 på Miami Stadium i Florida, USA, onsdagen den 24 juni 2026. (Foto: Vanessa Carvalho/Brazil Photo Press/Alamy) Sports Credit: Brazil Photo Press/Alamy Live News**
Foto: Alamy

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