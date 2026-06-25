Han är tillbaka mot alla odds.

I natt gjorde Neymar comeback för Brasilien efter 981 dagar.

– Jag grät i omklädningsrummet, säger han.

Bildmontage Neymar. Foto: Alamy

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Den 34-åriga ex-stjärnan Neymar togs med i Carlo Ancelottis brasilianska VM-trupp till mångas förvåning – och till Brasiliens stora (!) glädje. Runt om i landet firade fans och supportrar den tidigare Barcelona– och PSG-spelarens återkomst i den gula tröjan, men under inledningen av VM 2026 har comebacken fått vänta.

Neymar har dragits med stora skadeproblem under de två inledande gruppspelsmatcherna, men när Brasilien körde över Skottland i natt var han tillbaka. Stjärnan hoppade in med runt en kvart kvar att spela och gjorde med det sin första landskamp på 981 dagar. Senast han gjorde en landskamp för Brasilien var i oktober 2023.

”Jag grät”

Neymars comeback rörde upp enorma känslor i publiken som jublade när han entrade planen. Även spelaren själv såg märkbart berörd ut och efter matchen rann tårarna.

– Jag grät i omklädningsrummet. Jag tackar Gud för att jag kunde hjälpa mitt land. Jag är så glad, sa han efter matchen enligt Fabrizio Romano.

💔🇧🇷 Neymar Jr: “I was crying in the dressing room, yes. I thank God to be able to help my country, I am so happy”. pic.twitter.com/nD8JbtXb52 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2026

Foto: Alamy