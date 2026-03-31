Hjelmberg förvånas inte över Potters val: ”Naturligt”

Graham Potter kallade in mittbacken Victor Eriksson inför ödesmatchen mot Polen.

Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg förstår förbundskaptenens beslut.

– En av allsvenskans bästa mittbackar, om inte den bästa, säger Hjelmberg till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Efter att Isak Hien skadade sig i Sveriges match mot Ukraina blev det en lucka på mittbackspositionen. Då valde förbundskaptenen Graham Potter att kalla in Hammarbys Victor Eriksson.

25-åringen kommer att vara en del av Blågults trupp till matchen mot Polen under tisdagskvällen. Någon som inte är förvånad över Erikssons kallelse är Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg.

– När behovet väl kom upp så var det ganska naturligt skulle jag säga. Jag tycker att Viktor under två års tid har varit en av allsvenskans bästa mittbackar, om inte den bästa. Det tycker jag var ganska logiskt, att han fick kallelsen och sedan så är det såklart väldigt kul för Viktor själv att få vara med i ett landslag och en trupp i en sådan här viktig och avgörande match, säger Hjelmberg till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Sportchefen hyllar Eriksson

Det är inte första gången Eriksson kallas till en landslagssamling. Försvararen fick förtroende senast av den tidigare förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson i junisamlingen i fjol. Bajen-sportchefen lyfter Erikssons utveckling de senaste åren.

– Jag tycker att han har varit otroligt bra. Han är väldigt bra i det individuella försvarsspelet. Han har, trots sin storlek och styrka, en väldigt bra snabbhet. Han är följsam och väldigt trygg i att försvara över stora ytor och litar på sin egen förmåga. Utöver det självklara, att vara stark i luften, har han en defensiv instinkt som är väldigt bra. Sedan är han trygg och bra med bollen.

Vad säger det om Hammarby som klubb att ha spelare som kallas till landslaget?

– Om vi inte har, så håller vi på att etablera oss som en toppklubb i Sverige och har varit allsvenskans näst bästa lag två år i rad. Ska man vara där behöver man ha bra spelare och bra spelare från olika länder. De kommer ju bli uttagna i landslaget, det är en naturlig följd.

Vad tror du om Erikssons chanser att spela mot Polen?

– Det har jag inte funderat på. Han är inte med oss och tränar idag (tisdag) vilket är synd. Sedan har vi en allsvensk premiär på lördag. Jag hoppas absolut att Sverige gör en bra insats och vinner. Skulle Viktor få vara med och påverka den matchen och det resultatet så är det ju såklart jättekul för honom själv. Annars är jag mer mån om att han är välmående och i fantastisk form på lördag.

Victor Eriksson anslöt till Hammarby sommaren 2024 och noteras för tre mål och två assist på 59 tävlingsmatcher. Han debuterade för det svenska landslaget 2023 och noteras för ett framträdanden i Blågult.

Matchen mellan Sverige och Polen startar 20.45.