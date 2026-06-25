Japan – Sverige: Truppnyheter och förväntade startelvor

Gruppspelet ska avgöras för Sverige och Japan.

Då dras ”Blågults” motståndare med kraftiga skadeavbräck.

Här är de senaste nyheterna om trupper och startelvor.

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Båda lagen tampas med skadebekymmer inför den avgörande matchen. För Japan är den kreativa mittfältaren Takefusa Kubo borta med en knäskada, vilket är ett stort avbräck. Sverige har ett frågetecken kring mittfältaren Eric Smith, som kan missa matchen.

Dessa potentiella frånfällen tvingar förbundskaptenerna att tänka om och kan påverka lagens taktiska dispositioner. Att hitta rätt balans i sina startelvor blir avgörande för utgången.

Japan: Status i truppen och förväntad startelva

Japans skadeproblem började redan före turneringen då stjärnor som Takumi Minamino, Kaoru Mitoma och Wataru Endo tvingades lämna återbud. Nu tvingas man även klara sig utan Takefusa Kubo, och anfallaren Shuto Machino är osäker på grund av sjukdom. Trots detta har laget visat en imponerande bredd och kollektiv styrka.

Skador och avstängningar Japan Spelare Lämna tillbaka Takumi Minamino cruciate-ligament-injury Early September 2026 Kaoru Mitoma hamstring-injury Early August 2026 Wataru Endo foot-injury Early July 2026 Takefusa Kubo sprained-knee-injury Early July 2026

Japans förväntade startelva (4-2-3-1): Suzuki – H. Ito, Tomiyasu, Itakura, Nakamura – Sano, Tanaka – Doan, Kamada, J. Ito – Ueda.

Denna uppställning bygger på en stabil defensiv grund och snabba omställningar. Ayase Ueda, som gjorde två mål mot Tunisien, förväntas leda anfallet med kreativt understöd från trion bakom honom. Nyckeln blir att kontrollera mittfältet och utnyttja farten på kanterna.

Sverige: Status i truppen och förväntad startelva

För Sveriges del är det främst Eric Smiths status som oroar. Han har tränat individuellt och hans medverkan är osäker. Trots den tunga förlusten senast väntas förbundskapten Graham Potter ge samma spelare förtroendet.

Skador och avstängningar Sverige Spelare Lämna tillbaka Dejan Kulusevski knee-injury Early August 2026 Emil Krafth knee-injury Early August 2026 Alex Douglas broken-rib Early July 2026 Gustav Lundgren achilles-tendon-injury Out for season Emil Holm muscle-injury Late July 2026

Sveriges förväntade startelva (3-4-1-2): Nordfeldt – Lindelöf, Lagerbielke, Hien – Gudmundsson, Ayari, Karlström, Bernhardsson, Nygren – Isak, Gyökeres.

Fokus för Sverige ligger på att utnyttja den enorma offensiva kapaciteten hos Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Samtidigt måste defensiven vara betydligt mer disciplinerad än mot Nederländerna. Victor Nilsson Lindelöf får en nyckelroll i att organisera trebackslinjen.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.