Japan – Sverige: Truppnyheter och förväntade startelvor
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Gruppspelet ska avgöras för Sverige och Japan.
Då dras ”Blågults” motståndare med kraftiga skadeavbräck.
Här är de senaste nyheterna om trupper och startelvor.
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Båda lagen tampas med skadebekymmer inför den avgörande matchen. För Japan är den kreativa mittfältaren Takefusa Kubo borta med en knäskada, vilket är ett stort avbräck. Sverige har ett frågetecken kring mittfältaren Eric Smith, som kan missa matchen.
Dessa potentiella frånfällen tvingar förbundskaptenerna att tänka om och kan påverka lagens taktiska dispositioner. Att hitta rätt balans i sina startelvor blir avgörande för utgången.
Japan: Status i truppen och förväntad startelva
Japans skadeproblem började redan före turneringen då stjärnor som Takumi Minamino, Kaoru Mitoma och Wataru Endo tvingades lämna återbud. Nu tvingas man även klara sig utan Takefusa Kubo, och anfallaren Shuto Machino är osäker på grund av sjukdom. Trots detta har laget visat en imponerande bredd och kollektiv styrka.
Takumi Minamino
cruciate-ligament-injury
Early September 2026
Kaoru Mitoma
hamstring-injury
Early August 2026
Wataru Endo
foot-injury
Early July 2026
Takefusa Kubo
sprained-knee-injury
Early July 2026
Japans förväntade startelva (4-2-3-1): Suzuki – H. Ito, Tomiyasu, Itakura, Nakamura – Sano, Tanaka – Doan, Kamada, J. Ito – Ueda.
Denna uppställning bygger på en stabil defensiv grund och snabba omställningar. Ayase Ueda, som gjorde två mål mot Tunisien, förväntas leda anfallet med kreativt understöd från trion bakom honom. Nyckeln blir att kontrollera mittfältet och utnyttja farten på kanterna.
Sverige: Status i truppen och förväntad startelva
För Sveriges del är det främst Eric Smiths status som oroar. Han har tränat individuellt och hans medverkan är osäker. Trots den tunga förlusten senast väntas förbundskapten Graham Potter ge samma spelare förtroendet.
Dejan Kulusevski
knee-injury
Early August 2026
Emil Krafth
knee-injury
Early August 2026
Alex Douglas
broken-rib
Early July 2026
Gustav Lundgren
achilles-tendon-injury
Out for season
Emil Holm
muscle-injury
Late July 2026
Sveriges förväntade startelva (3-4-1-2): Nordfeldt – Lindelöf, Lagerbielke, Hien – Gudmundsson, Ayari, Karlström, Bernhardsson, Nygren – Isak, Gyökeres.
Fokus för Sverige ligger på att utnyttja den enorma offensiva kapaciteten hos Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Samtidigt måste defensiven vara betydligt mer disciplinerad än mot Nederländerna. Victor Nilsson Lindelöf får en nyckelroll i att organisera trebackslinjen.
✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.
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