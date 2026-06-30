Klart i natt: Drömmotstånd för Blågult i åttondelen

Sverige kan bli klart för VM-åttondelsfinal i natt.

Då väntar Paraguay som skrällde mot Tyskland.

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Några skulle beskriva det som ett mirakel, men sant är i alla fall att det ska till en enorm maxprestation för Sverige i natt om det ska bli en fortsättning på VM-äventyret. Under natten till onsdag (svensk tid) ställs ”Blågult” mot världsnationen Frankrike i sextondelsfinalen och ”Les Bleus” går in i matchen som enorma favoriter.

Men skulle det bli en svensk skräll i natt och ett avancemang till åttondelsfinal står det klart att det är ett riktigt drömmotstånd som väntar för Sverige.

Kan ställas mot 34:e rankade nationen

Under natten slog nämligen Paraguay ut förhandsfavoriten Tyskland och ställs mot Sverige eller Frankrike i åttondelsfinal senare i veckan. Sydamerikanerna räknas som världens 34:e bästa landslag enligt Fifa:s världsrankning, vilket är tre placeringar över Sverige (37) på listan. Tyskland, å andra sidan, rankas som 12:a på världsrankningen.

Skulle Sverige gå hela vägen till kvartsfinal väntar antingen Kanada eller Marocko.

Sverige möter Frankrike med start klockan 23:00 (svensk tid) i natt. Åttondelsfinalen spelas på lördag den 4 juli.