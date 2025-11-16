Kritiken i natt: ”Inget bra spel – överhuvudtaget”

Sverige är fortsatt segerlöst i VM-kvalet.

I går, lördag, kom nästa förlust.

– Vi gör det inte tillräckligt bra i andra halvlek, säger Benjamin Nygren till Viaplay.

Foto: Bildbyrån

Hoppet om andraplatsen i VM-kvalgruppen är över för det svenska herrlandslaget. Det står klart efter lördagskvällens förlust mot gruppettan Schweiz, i den nya förbundskaptenen Graham Potters första landskamp som ”Blågult”-boss.

Sverige hamnade i ett tidigt underläge, men kvitterade sent i den första halvleken genom Benjamin Nygren. I den andra halvleken hade ”Blågult” dock inte mycket att sätta emot.

– I andra halvlek känns det som att det inte blir något bra spel över huvudtaget. Det känns som att det blir längre bollar, dueller, frisparkar, sedan får de straffen väldigt tidigt vilket förändrar matchbilden. Riktigt tråkigt. Vi gör det inte tillräckligt bra i andra halvlek, säger Nygren till Viaplay.

Isak Hien. Foto: Bildbyrån

”Vi tappar gnistan”

Lagkamraten Isak Hien håller med:

– Jag tycker att vi spelade sansat i första halvlek med bra kontroll. Efter straffen så tappar vi det lite och tappar den lilla gnistan att gå på deras misstag så att vi också kan vinna boll. Det gör vi inte tillräckligt bra efter 2–1-målet.

Sverige ställs mot Slovenien i VM-kvalets sista match på tisdag. Därefter väntar ett playoff till VM i vår.