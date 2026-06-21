Landslagskaptenen backar Hien: ”Jag kan sprinta fortare”

Isak Hien fick stark kritik efter det svenska fiaskot.

Efter VM-förlusten mot Nederländerna sågades Atalanta-svensken i TV.

– Det är inte bara han som ska få kritik, säger Lindelöf enligt Aftonbladet.

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Det blev ett dystert avslut på det svenska midsommarfirandet. På midsommardagens kväll föll det svenska landslaget med 5–1 mot Nederländerna. En av de som fick bära hundhuvudet var mittbacken Isak Hien, som kritiserades i TV4:s studio efter matchen.



Framför allt var det förre landslagsspelaren John Guidetti som kritiserade Hiens försvarsspel, efter att Sverige släppt in tre snarlika mål. Men efter matchen fick Hien verbal stöttning av den svenska lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf.



– Vi förlorar med 5-1, klart det kommer vara kritik. Det kommer inte vara positiva saker. Vi släpper in för enkla mål och gör man det kommer det vara kritik. Det är inte bara Isak som ska få kritiken, hela backlinjen kan göra det bättre. På tredje målet kan jag sprinta ner lite fortare, säger Nilsson Lindelöf till Aftonbladet.





Även förbundskapten Graham Potter backade Hien efter förlusten.



– Jag är stolt över Isak. Han har gjort allt jag bett honom göra. I dag förlorade vi mot ett bra lag, med mängder av kvalitetsspelare. Det är inte en spelares fel, säger Potter.



Förlusten mot Nederländerna innebär att Sverige står på tre poäng efter två matcher i gruppspelet. Den sista och avslutande gruppmatchen spelas mot Japan, nattens till fredag svensk tid.