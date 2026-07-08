Orden efter skräckskadan: ”Armen helt krossad”

Jordan Henderson skulle fira Englands VM-avancemang med sina lagkamrater.

Då ramlade han – och ”krossade” vänster arm.

– Han kommer inte att lämna sina lagkamrater. Han kommer att stanna kvar med laget tills allt är över, säger spelarens pappa Brian.

Jordan Henderson. Foto: Alamy

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Det var i samband med åttondelsfinal-segern mot Mexiko under natten till måndag (svensk tid) som olyckan var framme för Englands rutinerade mittfältare Jordan Henderson. 36-åringen skulle hoppa över en reklamskylt för att fira avancemanget tillsammans med sina lagkamrater. Då halkade han till och föll.

I fallet försökte Henderson ta emot sig med vänster arm men landade olyckligt och fick föras till sjukhus. Nu ska han opereras och kommer att missa resten av VM.

– Det är vänster underarm. Armen är helt krossad. Han kommer att få gips, och sedan beror det på vad läkarna och specialisterna säger, säger stjärnans pappa Brian till Daily Mail.

Jordan Henderson skadades i samband med firandet. Foto: Alamy

Stjärnan fick bäras ut på bår. Foto: Alamy

”Kommer inte lämna”

Henderson den äldre berättar att han satt hemma framför TV:n och följde matchen.

– Först trodde jag bara att han hade ramlat. Jag tänkte att han kanske bara hade skrapat handleden. Jag hade ingen aning om att det var så allvarligt förrän de intervjuade Harry Kane och en bår rullades förbi med Jordan på. Jag såg att han låg där med syrgas och annat, säger han.

Men även om VM är över för Jordan Henderson meddelar pappa Brian att han kommer att stanna kvar med England för de avgörande matcherna.

– Han kommer inte att lämna sina lagkamrater. Han kommer att stanna kvar med laget tills allt är över, säger han.

England ställs mot Norge i kvartsfinal på lördag kväll.