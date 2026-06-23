Profilen stängs av: ”Äckligt”

Den franska journalisten France Pierron kritiserade Jérémy Doku.

Nu stängs hon av från franska L’Équipe.

Foto: Alamy

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Den belgiska stjärnan Jérémy Doku, 24, valde att lämna VM för att närvara vid sitt första barns födsel. Då fick Manchester City-anfallaren hård kritik från den franska journalisten och programledaren France Pierron, 44.

I programmet ”L’Équipe de choc” sa hon bland annat:

– Det finns hundratals fotbollsspelare som skulle döda för att vara i dina skor. Det kanske aldrig händer igen i ditt liv. Du lever din barndomsdröm. Ändå tänker du lämna allt detta för att vara med vid ditt barns födelse, ett äckligt ögonblick, om du ursäktar uttrycket, där pappan är fullständigt värdelös.

Nu stängs hon av från sitt jobb på franska L’Équipe, enligt Le Parisien. I stället kommer Pierre Bouby ta över sändningarna fram till den 3 juli.

Sedan händelsen har Pierron fått motta enorm kritik och på sina sociala medier har hon senare valt att pudla efter uttalande.

”Min avsikt var aldrig att förringa fäders plats eller roll tillsammans med sina partners och barn”, skrev hon.

Jérémy Doku återvänder till den belgiska VM-samlingen under tisdagen.