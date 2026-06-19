Tuchels kritik: ”Förstörde min upplevelse”

Tomas Tuchel vann premiären med sitt England mot Kroatien.

Men efter matchen riktade han skarp kritik mot FIFA.

– Jag kunde inte se en enda spelare, säger tysken enligt ESPN.

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England fick en drömstart på VM när man slog Kroatien med 4–2 under onsdagskvällen. Men efter matchen riktade Englands förbundskapten Thomas Tuchel kritik mot FIFA. Anledningen var att han inte kunde se sina spelare under nationalsången.



– Jag ber FIFA att ändra fotografernas positioner, eftersom jag inte kunde se mitt lag under nationalsången och jag hade väntat på det ögonblicket, säger Tuchel enligt ESPN.



Tuchel ska ha försökt få fotograferna att flytta på sig genom att gestikulera, men utan framgång. Istället fick han, tillsammans med den övriga ledarstaben, följa nationalsången via storbildsskärmarna.



– Det var ett väldigt, väldigt speciellt ögonblick i dag och jag stod framför 50 fotografer en halv meter bort och kunde inte se en enda spelare. Det förstörde lite av min upplevelse i dag, medger han.



Thomas Tuchel tog över det engelska landslaget i oktober 2024. Det är tyskens första uppdrag som förbundskapten.



Sedan tidigare är det känt att Tuchel inte tänker att sjunga den engelska nationalsången, eftersom han inte vill förolämpa någon.