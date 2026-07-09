Frankrike eller Marocko.

I kväll avgörs vilket det första landet till VM-semifinal blir.

Här är allt du behöver veta om hur du följer kvartsfinalen.

Foto: Alamy

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Fotbolls-VM 2026 har nått de avgörande skedena och det har blivit dags för den första kvartsfinalen i turneringen. Det franska landslaget ställs mot Marocko i en högintressant repris på semifinalen från 2022, där en plats i semifinalerna står på spel.

Här är sändningsdetaljerna och matchfaktan du behöver hålla koll på:

Arena: Boston Stadium, Boston (USA)

Boston Stadium, Boston (USA) Datum: 9 juli 2026

9 juli 2026 Avspark: Kl. 22:00 (svensk tid) / 16:00 (lokal tid)

Kl. 22:00 (svensk tid) / 16:00 (lokal tid) TV-kanal: TV4

TV4 Streaming: TV4 Play

Var kan jag se Frankrike – Marocko?

För de svenska supportrar som vill bänka sig i TV-soffan och söker efter vilken kanal visar Frankrike mot Marocko, är det TV4 som sänder mötet i sin helhet. Sändningen startar i god tid före matchens avspark som äger rum klockan 22:00 svensk tid. Det går utmärkt att ställa in TV4 via ditt vanliga kanalutbud eller din digitalbox inför matchstart.

Hur streamar jag Frankrike – Marocko?

Om du föredrar att följa VM-slutspelet digitalt kan du välja alternativet att ta del av Frankrike mot Marocko streama live via streamingtjänsten TV4 Play.

För att titta navigerar du till tv4play.se i din webbläsare eller öppnar TV4 Play-appen på din smart-tv, smartphone eller surfplatta. Logga in med dina användaruppgifter och klicka dig vidare till sportsektionen på plattformen för att starta livesändningen klockan 22:00. Observera att sändningen kräver ett aktivt abonnemang som inkluderar sporträttigheterna för mästerskapet.

Frankrike – Marocko: Vad kan jag förvänta mig?

Det här är ett möte där Frankrike kliver in med ett intakt favoritskap efter att ha tagit sig till kvartsfinalen via en tät 1–0-seger mot Paraguay. Didier Deschamps lagbygge har visat stor stabilitet genom turneringen och har tidigare i mästerskapet även städat av nationer som Sverige med klara 3–0. Marocko fortsätter samtidigt att imponera på den globala scenen; efter att ha besegrat Kanada med 3–0 och tagit en dramatisk straffvinst mot Nederländerna i de tidigare omgångarna, har de bevisat att de har organisationen för att skaka de allra största.

Det franska laget har dock en del frånvaro att hantera inför kvällen. Boubacar Kamara, Hugo Ekitike, Ferland Mendy och mittfältsstjärnan Aurélien Tchouaméni saknas eller dras med skadeproblem. Ändå mönstrar Frankrike en färgstark offensiv där Kylian Mbappé och Ousmane Dembélé flankeras av formstarke Michael Olise.

Skador och avstängningar Frankrike Spelare Lämna tillbaka Boubacar Kamara knee-injury Mid July 2026 Hugo Ekitike achilles-tendon-injury Early January 2027 Ferland Mendy ligament-injury Late July 2026 Aurelien Tchouameni thigh-injury About a week

Frankrikes förväntade startelva: Mike Maignan – Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne – Manu Koné, Adrien Rabiot – Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola – Kylian Mbappé.

I det marockanska lägret är defensiven väloljad kring Achraf Hakimi och målvakten Yassine Bounou. Offensivt vilar mycket av det kreativa ansvaret på Azzedine Ounahi och Brahim Díaz. De tvingas dock klara sig utan viktiga pjäser som Nayef Aguerd, Abde Ezzalzouli, Hamza Igamane och Ismael Saibari, där den sistnämnde ådragit sig en tung muskelskada.

Skador och avstängningar Marocko Spelare Lämna tillbaka Hamza Igamane cruciate-ligament-injury Early October 2026 Abde Ezzalzouli knee-injury A few weeks Nayef Aguerd groin-injury Mid July 2026 Ismael Saibari hamstring-injury Doubtful

Marockos förväntade startelva: Yassine Bounou – Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui – Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui – Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss – Soufiane Rahimi.

FAQ

Vilken kanal visar Frankrike mot Marocko? Matchen visas direkt på den linjära TV-kanalen TV4 med sändningsstart till matchens avspark.

Kan man se matchen via streaming gratis i Sverige? Nej, för att streama matchen digitalt via TV4 Play krävs ett aktivt sportabonnemang på plattformen.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.