Det är dags för den andra av fyra kvartsfinaler.

Spanien ställs mot Belgien i en kamp om en plats i semin.

Här är allt du behöver veta om hur du följer matchen.

Foto: Alamy

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Världsmästerskapet i fotboll har nått kvartsfinalerna och bjuder på en tungviktsdrabbning mellan Spanien och Belgien. Mötet äger rum fredagen den 10 juli 2026 på Los Angeles Stadium med avspark klockan 21:00 svensk tid.

Här följer sändningsinformationen och förutsättningarna inför kvällens match:

Arena: Los Angeles Stadium, Los Angeles (USA)

Los Angeles Stadium, Los Angeles (USA) Datum: 10 juli 2026

10 juli 2026 Avspark: Kl. 21:00 (svensk tid)

Kl. 21:00 (svensk tid) TV-kanal: SVT1

SVT1 Streaming: SVT Play

Hur ser jag Spanien – Belgien på TV?

För den som vill följa mötet i linjär-TV och undrar vilken kanal visar Spanien mot Belgien, går matchen på SVT1. Sändningen startar i direkt anslutning till matchstart klockan 21:00 svensk tid. SVT innehar sändningsrättigheterna för detta skede av turneringen, vilket innebär att det bara är att starta din TV-mottagare eller digitalbox för att se kvartsfinalen live.

Hur streamar jag Spanien – Belgien?

Föredrar du att se matchen digitalt via din dator, telefon eller smart-TV finns det goda möjligheter för Spanien mot Belgien streama live via SVT Play.

För att titta navigerar du till svtplay.se i din webbläsare eller öppnar SVT Play-appen på din mobila enhet. Eftersom sändningen tillhandahålls av public service är strömmen tillgänglig helt utan kostnad eller krav på betalt abonnemang i Sverige. Klicka dig in på sportfliken eller livekanalerna klockan 21:00 för att starta matchens stream.

Spanien – Belgien: Det kan du förvänta dig

Detta är ett möte på absolut högsta internationella nivå. Spanien kliver in i denna kvartsfinal efter en tät och taktisk 1–0-seger mot grannlandet Portugal i åttondelsfinalen. Belgien å sin sida visade prov på enorm offensiv slagkraft när de i sin föregående slutspelsmatch avfärdade USA med klara 4–1. Historiskt sett har det spanska landslaget ofta haft ett spelmässigt övertag på belgarna, vilket ger matchen en extra dimension när Belgien nu försöker bryta den spanska trenden.

Luis de la Fuente förväntas ställa upp med en stark spansk startelva där mittfältsduon med Rodri och Pedri blir fundamentala för att diktera matchtempot. Lagets bredd utmanas dock något av skadeavbräck på Samu Omorodion Aghehowa, Pablo Barrios och Fermín López. Offensivt vilar mycket av det kreativa hotet på Lamine Yamals högerkant.

Skador och avstängningar Spanien Spelare Lämna tillbaka Samu Omorodion Aghehowa cruciate-ligament-injury Late October 2026 Pablo Barrios thigh-injury Mid July 2026 Fermin Lopez metatarsal-fracture Early August 2026

Spaniens förväntade startelva: Unai Simón – Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella – Pedri, Rodri – Lamine Yamal, Dani Olmo, Alejandro Baena – Mikel Oyarzabal.

Belgien kommer till Los Angeles med en slagkraftig trupp, men har drabbats av defensiva och centrala avbräck då Zeno Debast, Amadou Onana, Romeo Lavia och Matte Smets saknas på grund av skador. Speluppbyggnaden hamnar därmed till stor del på Kevin De Bruyne och Youri Tielemans axlar, medan Jérémy Doku förväntas utmana det spanska försvaret med sin snabbhet.

Skador och avstängningar Belgien Spelare Lämna tillbaka Zeno Debast leg-injury Doubtful Romeo Lavia knock-injury Doubtful Matte Smets foot-injury A few days Amadou Onana cruciate-ligament-injury Late March 2027

Belgiens förväntade startelva: Thibaut Courtois – Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper – Hans Vanaken, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans – Jérémy Doku, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard.

FAQ

Vilken kanal visar Spanien mot Belgien? Matchen sänds live på den linjära TV-kanalen SVT1 med matchstart klockan 21:00 svensk tid.

Går det att se matchen gratis på nätet? Ja, hela livesändningen strömmas utan kostnad i Sverige via SVT Play, på både webben och via deras officiella app.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.